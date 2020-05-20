20 Май 2020 2020-05-20T08:36:30+03:00

На ямальских трассах три автомобиля вылетели в кюветы Фото: Госавтоинспекция Ямала

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На дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа за прошедшие сутки зарегистрировано 11 ДТП, в трех из которых пострадали люди результате. Все автомобили завершили свои поездки в кюветах.

Две аварии случились 19 мая на автодороге Сургут-Салехард. Первая произошла в 08.50 на 500 километре трассы. Водитель автомобиля МАЗ не учел безопасную скорость движения, особенности и состояние транспорта, дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением. В результате ДТП водитель с различными травмами госпитализирован.

В 21.10 на 1000 километре той же трассы водитель автомобиля HYUNDAI по тем же причинам оказался кювете, получив травмы.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

На 307 километре автодороги Уренгой-Советский в 22.00водитель автомобиля AUDI вылетел в кювет, не справившись с управлением. В результате ДТП пострадал пассажир.

По данным регионального ведомства, всего с начала 2020 года на ямальских дорогах в 2013 зарегистрированных ДТП погибли 17 человек и 185 травмированы, в их числе 15 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU