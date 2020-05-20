2020-05-20T08:01:00+03:00
Общество

В Ханымее готовят стройплощадку под новый культурно-досуговый центр

В здании обустроят концертный зал и кинотеатр
Анна Полякова
Поделиться:
В Ханымее готовят стройплощадку под новый культурно-досуговый центр Фото: puradm.ruВ Ханымее готовят стройплощадку под новый культурно-досуговый центр Фото: puradm.ru
Изменить размер текста:

В поселке Ханымей Пуровского построят культурно-досуговый центр. Новое здание разместится на улице Школьной на месте бывшего открытого корта. Началась подготовка строительной площадки. Пока разбирают оградительные конструкции. Позже приступят к разбору мачты связи, ее перенесут на улицу Первопроходцев.

В здании нового культурно-досугового центра помимо помещений для проведения различных занятий и мероприятий предусмотрен концертный зал на 200 мест и зал для кинотеатра на 45 мест.

Новый соцобъект крайне необходим жителям Ханымея: здания дома культуры «Строитель» и дома детского творчества устарели. Ханымейцы неоднократно обращались к руководству района и муниципалитета с просьбой организовать центр досуга для детей и молодежи.

Как сообщили в администрации Пуровского района, еще один культурно-досуговый центр в муниципалитете появится в посёлке Пурпе, работы по его проектированию уже ведутся. Решение о строительстве новых соцобъектов в муниципалитетах Ямала принял глава региона Дмитрий Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24