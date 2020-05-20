В Лабытнанги при пожаре в доме пострадал мужчина
В Лабытнанги пострадал мужчина во время пожара в пятиэтажном жилом доме по улице Студенческой. Сообщение о ЧП поступило пульт пожарной части 19 мая в 19 часов 19 минут.
Пожарные примчались в считанные минуты. К этому моменту полыхала квартира на первом этаже, из окон валил плотный чёрный дым. Жильцы самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных.
40 минут потребовалось пожарным, чтобы справиться огнем. В результате произошедшего пострадал мужчина, который проживал в квартире, где обнаружен очаг возгорания. С признаками отравления угарным газом погорельца доставили в городскую больницу. Огнем повреждена квартира на площади 10 квадратных метров.
В ликвидации пожара участвовали 18 человек личного, в распоряжении которых было 4 спецавтомобиля, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
- Бдительность жильцов и оперативные действия дежурного караула способствовали тому, что пожар был обнаружен и ликвидирован в кратчайшие сроки, отмечают в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU