20 Май 2020 2020-05-20T07:54:16+03:00

В Лабытнанги при пожаре в доме пострадал мужчина Фото: 89.mchs.gov.ru

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В Лабытнанги пострадал мужчина во время пожара в пятиэтажном жилом доме по улице Студенческой. Сообщение о ЧП поступило пульт пожарной части 19 мая в 19 часов 19 минут.

Пожарные примчались в считанные минуты. К этому моменту полыхала квартира на первом этаже, из окон валил плотный чёрный дым. Жильцы самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных.

40 минут потребовалось пожарным, чтобы справиться огнем. В результате произошедшего пострадал мужчина, который проживал в квартире, где обнаружен очаг возгорания. С признаками отравления угарным газом погорельца доставили в городскую больницу. Огнем повреждена квартира на площади 10 квадратных метров.

В ликвидации пожара участвовали 18 человек личного, в распоряжении которых было 4 спецавтомобиля, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

- Бдительность жильцов и оперативные действия дежурного караула способствовали тому, что пожар был обнаружен и ликвидирован в кратчайшие сроки, отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU