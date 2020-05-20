Ямальские полицейские измерили глубину ям на дорогах

20 Май 2020 2020-05-20T07:43:23+03:00

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Ранняя весна на Ямале во всей красе продемонстрировала неудовлетворительные дорожные условия. Появилась необходимость оперативно устранять выявленные недостатки дорожного полотна во избежание ДТП. Согласно требованиям, размеры повреждений не должны превышать допустимых значений, пояснили в Госавтоинспекции ЯНАО.

По результатам проверок в2020 году на устранение выявленных недостатков ведомство выдало более 1000 обязательных для исполнения предписаний органам местного самоуправления и дорожно-эксплуатационным организациям.

В отношении юридических лиц с начала года возбуждено более 70 дел за допущенные нарушения в содержании автодорог.

ИСТОЧНИК KP.RU