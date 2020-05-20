2020-05-20T06:05:54+03:00
Общество

На Ямале восстанавливается вертолётное сообщение

Жители отдаленных посёлков могут вернуться к привычному расписанию
Анна Полякова
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На Ямале восстанавливается вертолётное сообщение Фото: yanao.ruНа Ямале восстанавливается вертолётное сообщение Фото: yanao.ru
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Регулярные вертолётные перевозки пассажиров на Ямале, которые были приостановлены из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, возобновляются. С 20 мая режим полетов восстанавливается и жители отдаленных посёлков смогут вернуться к привычному расписанию, билеты уже в продаже.

Как пояснил директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин, ограничений по загрузке судна на вылеты из поселков нет, однако загрузка судна по возвращению обратно будет регулироваться муниципалитетами. Тем не менее, он призвал жителей соблюдать рекомендации Роспотребназдора: носить маски и перчатки.

Напомним, регулярные вертолётные пассажирские перевозки в отдалённые посёлки были приостановлены с 4 апреля. По решению Оперштаба ЯНАО, рейсы выполнялись только по согласованию с главами муниципалитетов. Ограничения не касались завоза в посёлки необходимых товаров по воздуху.

ИСТОЧНИК KP.RU

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