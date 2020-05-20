2020-05-20T05:17:02+03:00
Общество

Погода на Ямале 20 мая: дожди разной интенсивности пройдут на всей территории региона

Температура воздуха +16... +25 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 20 мая: дожди разной интенсивности пройдут на всей территории региона Фото: pixabay.comПогода на Ямале 20 мая: дожди разной интенсивности пройдут на всей территории региона Фото: pixabay.com
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В среду, 20 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +17 градусов, пасмурно, дождь с грозой, ветер юго-восточный 5 м/с.

В Ноябрьске + 24 градуса, утром солнечно и без осадков, вечером -дождь, гроза, ветер юго-восточный 6 м/с.

В Новом Уренгое +25 градусов, в основном ясная погода, осадки не ожидаются, ветер юго-восточный 9 м/с.

В Надыме +24 градуса, в середине дня начнется дождь с грозой, ветер юго-восточный 7 м/с.

В Губкинском +25 градусов, солнечно, без осадков, ветер юго-восточный 7 м/с.

В Тарко-Сале +25 градусов, солнечно, осадки не прогнозируются, ветер юго-восточный 6 м/с.

В Муравленко +23 градуса, во второй половине дня ожидается дождь с грозой. Ветер юго-восточный 7 м/с.

В Лабытнанги +16 градусов, облачно проливной дождь с грозой, ветер восточный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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