2020-05-19T16:08:25+03:00
Общество

В Ханымее после снятия карантина приступили к благоустройству

Ранняя весна внесла свои коррективы в сроки работ
Анна Полякова
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В Ханымее после снятия карантина приступили к благоустройству Фото: Администрация Пуровского районаВ Ханымее после снятия карантина приступили к благоустройству Фото: Администрация Пуровского района
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После снятия карантина в Ханымее Пуровского района начались активные работы по благоустройству муниципалитета. Подрядные организации, у которых запланированы работы на летний период, решили воспользоваться ранней весной, и уже начали выполнять контракты.

Арт-объекты, которые перезимовали в тёплых помещениях, уже занимают свои места на улицах, а в вазонах и клумбах планируют высадить 12 тысяч. Эти работы обычно проводят позже, но ранняя весна внесла свои коррективы.

Сейчас обновляют дорожную разметку и бордюрные камни. В ближайшее время приступят к ремонту улично-дорожной сети. В ближайших планах рассказал руководитель управления муниципального хозяйства Владимир Боев.

В поселке приступили к установке уличных вазонов, начинают работы по благоустройству общественных территорий и реализации мероприятий бюджетных инициатив граждан, в рамках которых запланированы работы по установке велопарковок, а также арт-объектов. Также запланированы работы по ремонту улично-дорожной сети и установке линий освещения на улице Молодёжной. Их планируют завершить в середине лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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