В Новом Уренгое в 2020 году достроят один самых больших детсадов в ЯНАО
В Новом Уренгое к концу 2020 года завершат строительство детского сада на 300 мест. Работа над ним идет в микрорайоне Строителей. Это первый объект, который возводится в городе в рамках муниципально-частного партнерства, в рамках которых предусматривается софинансирование контрактов со стороны бизнеса и устанавливаются соответствующие обязательства для муниципального образования.
Детсад будет одним из самых больших в округе. В трехэтажном здании разместятся 17 групп, в том числе 6 ясельных и 2 компенсирующих. Интересными будут архитектурно-строительное решение, фасад, большая территория благоустройства.
Как сообщил заместитель главы администрации города, главный архитектор Евгений Ворошилов, объект планируется ввести в эксплуатацию в конце 2020 года. Ожидается, что воспитанников детский сад примет следующей весной.
Кстати, детский сад будет называться «Северное сияние». Это название выбрали в департаменте образования из предложенных новоуренгойцами вариантов, сообщает информационно-аналитическое управление администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU