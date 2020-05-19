2020-05-19T15:45:15+03:00
Общество

В Новом Уренгое в 2020 году достроят один самых больших детсадов в ЯНАО

Название «Северное сияние» выбрали для него сами горожане
Анна Полякова
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В Новом Уренгое в 2020 году достроят один самых больших детсадов в ЯНАО Фото: newurengoy.ruВ Новом Уренгое в 2020 году достроят один самых больших детсадов в ЯНАО Фото: newurengoy.ru
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В Новом Уренгое к концу 2020 года завершат строительство детского сада на 300 мест. Работа над ним идет в микрорайоне Строителей. Это первый объект, который возводится в городе в рамках муниципально-частного партнерства, в рамках которых предусматривается софинансирование контрактов со стороны бизнеса и устанавливаются соответствующие обязательства для муниципального образования.

Детсад будет одним из самых больших в округе. В трехэтажном здании разместятся 17 групп, в том числе 6 ясельных и 2 компенсирующих. Интересными будут архитектурно-строительное решение, фасад, большая территория благоустройства.

Как сообщил заместитель главы администрации города, главный архитектор Евгений Ворошилов, объект планируется ввести в эксплуатацию в конце 2020 года. Ожидается, что воспитанников детский сад примет следующей весной.

Кстати, детский сад будет называться «Северное сияние». Это название выбрали в департаменте образования из предложенных новоуренгойцами вариантов, сообщает информационно-аналитическое управление администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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