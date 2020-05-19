2020-05-19T15:14:44+03:00
Происшествия

Надымчанку мнимый родственник «развел» на 12 тысяч рублей

Мошенник взломал страницу в стоцсети
Анна Полякова
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Надымчанку мнимый родственник «развел» на 12 тысяч рублейНадымчанку мнимый родственник «развел» на 12 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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В Надымском районе возбудили уголовное дело по факту мошенничества в сети Интернет, жертвой которого стала 41–летняя местная жительница. Когда женщина осознала обман, она обратилась в дежурную часть с заявлением. Она рассказала, что неизвестные похитили у нее 12 тысяч рублей.

Выяснилось, что в социальной сети женщине пришло сообщение с просьбой одолжить 12 тысяч рублей родственнику, оказавшемуся в затруднительном материальном положении. Согласившись помочь, она перевела нужную сумму на указанные в сообщении реквизиты банковской карты.

Однако, когда получила повторную просьбу дать взаймы еще 13 700 рублей, уже заподозрила, что общается с мошенниками. Только тогда она лично позвонила родственнику. Оказалось, что его страницу в соцсети взломали и денег в долг он ни у кого не просил.

Уголовное дело завели по статье «Мошенничество», ведется следствие, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сотрудники полиции призывают ямальцев не спешить переводить деньги на счета якобы нуждающихся родных или знакомых. Для выяснения ситуации нужно сначала лично позвонить им, тем самым не давать мошенникам шанса на обман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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