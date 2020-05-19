2020-05-19T14:32:31+03:00
Общество

В Ямальском районе началась вакцинация тундровиков от сибирской язвы

Задействовано два вертолёта и 12 медиков
Анна Полякова
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В Ямальском районе началась вакцинация тундровиков Фото: yanao.ruВ Ямальском районе началась вакцинация тундровиков Фото: yanao.ru
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Лето на Ямале обещает быть жарким, и опасность пробуждения сибирской язвы сохраняется. В Ямальском районе началась прививочная кампания для жителей ярсалинской и новопортовской тундр. С 18 по 21 мая пройдет вакцинация против этой опасной болезни, сообщает правительство ЯНАО. Всего задействовано два вертолёта и 12 специалистов здравоохранения.

Управление по делам малочисленных народов Севера проводит разъяснительную работу среди населения о необходимости профилактики, помогает в проведении вакцинации. Наряду с этим жителей информируют о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Одновременно специалисты соцзащиты населения рассказывают о новых федеральных и окружных выплатах на детей, принимают заявления.

Дополнением стало традиционное вручение флешкарт с контентом, собранным специально для оленеводов, рыбаков и охотников полуострова. Эти флешкарты дают жителям тундры доступ к качественной и достоверной информации после долгих недель и месяцев отсутствия в населённых пунктах. Проект «Флешка в тундру» включает в себя множество разнообразной информации: новости, клипы, фотографии, национальная музыка, мультфильмы, полезные инструкции, справочники и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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