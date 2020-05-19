Парламент ЯНАО в режиме ВКС рассмотрит исполнение бюджета

19 Май 2020 2020-05-19T13:35:35+03:00

В повестке заседания - более двух десятков вопросов

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Ямальские законодатели утвердили проект повестки заседания парламента, которое пройдет 28 мая. А связи с распространением новой коронавирусной инфекции работа депутатов пройдет в режиме видео-конференц-связи.

Она рассмотрят более двух десятков вопросов, среди которых утверждение отчета об исполнении окружного бюджета, а также бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2019 год.

В повестку заседания окружного парламента также включен отчет о работе за прошедший год Уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО.

На расширенном заседании Комитета по экономической политике, бюджету и финансам, которое состоится 26 мая, депутаты дистанционно заслушают главных распорядителей бюджетных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU