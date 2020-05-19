Салехардские многодетные семьи получат земельные участки в микрорайоне Радужный

19 Май 2020 2020-05-19T13:26:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2020 году 84 земельных участка в районе микрорайона Радужный планируется предоставить семьям, имеющим трёх и более детей. Здесь уже введена в эксплуатацию электросеть, а также проложены грунтовые и щебёночные дороги. Однако выдача сертификатов будет проходить после снятия режима повышенной готовности, сообщили в администрации ямальской столицы. Со всеми владельцами сертификатов свяжутся по телефону и пригласят для вручения. Также многодетным семьям предоставляется денежная выплата взамен участка. Уже получившие участок вернуть его и получить выплату не могут. Общее количество семей, заявивших о своём желании получить надел в Салехарде, - 88. Семьи, которые не получат участок в этом году, будут перенесены в лист ожидания на следующий год.

Право на бесплатную землю имеют семьи с тремя и более детьми (в том числе и усыновлёнными или находящимися под опекой) до 18-летнего возраста или обучающимися по очной форме в образовательных учреждениях до момента окончания или до 23 лет. Земельные участки многодетным предоставляются с 2012 года. За все время было предоставлено в собственность 284 участка. Также 10 земельных участков предоставлены салехардским семьям бесплатно в Заводоуковске (Тюменская область). Ещё 10 многодетных семей бесплатно оформили земельный участок под своим домом в собственность. 83 семьи воспользовались соцвыплатой.

ИСТОЧНИК KP.RU