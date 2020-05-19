На Ямале водителю лодки, из-за которого погиб пассажир, дали срок

19 Май 2020 2020-05-19T13:09:22+03:00

Водителю судна из Гыды, из-за которого погиб пассажир, дали срок Фото: Ольга Крыльцова

При развороте судна мужчина потерял равновесие и упал за борт

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В Тазовском районе зачитали приговор местному жителю за гибель пассажира лодки. Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла в августе 2019 года. Тогда тазовчанин на реке Гыда на лодке перевозил пассажира без спасательного жилета. При развороте судна пассажир потерял равновесие, упал за борт и утонул.

Тазовский районный суд учёл позицию гособвинителя и признал подсудимого виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU