«Фантом» пришел на помощь «Пираньям» Ямалспаса

19 Май 2020 2020-05-19T12:55:38+03:00

Лодка может перемещаться как по воде, так и по льду

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Парк техники Ямалспаса пополнился аэролодкой «Фантом-850». Судно предназначено для спасения людей со льда, доставки спасателей и грузов к месту ЧП по мелководью. Лодка может перемещаться как по воде, так и по льду.

До недавнего времени на вооружении спасателей ЯНАО было 17 аэролодок «Пиранья». Новая с надувным корпусом грузоподъёмностью до 3 тонн способна принять на площадку легковой автомобиль «Нива» и глиссировать с ним по воде со скоростью до 48 км/ч.

Еще в распоряжение спасателей поступила универсальная машина подогрева (УМП-400) на базе автомобиля «Камаз». Она нужна во время работы на автозимниках округа для отогрева автомобилей. Максимальная температура воздуха на входе в рукав - не более 110°С. Продолжительность непрерывной работы - 6 часов.

По поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, были выделены средства на закупку универсальных машин подогрева. Этот автомобиль будет базироваться в салехардском поисково-спасательном отряде. В ближайшее время в Ямалспас поступят ещё четыре универсальные машины подогрева на базе автомобильного прицепа. Они будут дислоцироваться в Тарко-Сале, Тазовском районе, Ноябрьске и Надыме.

- Также поступят ретрансляторы для системы удаленных наземных пунктов управления беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10. Техника для спасения ямальцев приобретается в рамках программы «Развитие противопожарной и аварийно-спасательных служб ЯНАО», которая рассчитана на период с 2017 по 2030 годы,- сообщил заместитель директора департамента Сергей Сысоев.

ИСТОЧНИК KP.RU