В Пурпе летом трудоустроят больше школьников, чем обычно

19 Май 2020 2020-05-19T11:19:43+03:00

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В Пурпе Пуровского района начался набор школьников в трудовые бригады. В муниципалитете стартовала кампания по подаче заявлений на летнее трудоустройство. Этим летом в Пурпе временно трудоустроят больше школьников, чем обычно. Об этом сообщил замдиректора управления муниципального хозяйства Виктор Загоровский.

Если в 2019 году работало 44 человека, то в этом планируется трудоустроить 54 подростка. Ребята будут работать три летних месяца по 18 человек в смену. Принимают в них школьников от 14 до 18 лет. План по уборке территории в Пурпе уже разработали. Трудовые десанты начнут работать, начиная с 1 июня по 31 августа. Ребята займутся уборкой центральных улиц и прилегающих территорий Пурпе и Пурпе-1.

Летние трудовые десанты существуют уже 9 год. Ежегодно ребята от 14 до 16 лет трудятся по два часа, а подростки от 16 до 18 - по три часа в день. Заработанная плата у всех будет не ниже минимального размера оплаты труда.

ИСТОЧНИК KP.RU