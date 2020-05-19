2020-05-19T11:19:43+03:00
Общество

В Пурпе летом трудоустроят больше школьников, чем обычно

Зарплата у всех будет не ниже МРОТ
Анна Полякова
Поделиться:
В Пурпе летом трудоустроят больше школьников, чем обычно Фото: puradm.ruВ Пурпе летом трудоустроят больше школьников, чем обычно Фото: puradm.ru
Изменить размер текста:

В Пурпе Пуровского района начался набор школьников в трудовые бригады. В муниципалитете стартовала кампания по подаче заявлений на летнее трудоустройство. Этим летом в Пурпе временно трудоустроят больше школьников, чем обычно. Об этом сообщил замдиректора управления муниципального хозяйства Виктор Загоровский.

Если в 2019 году работало 44 человека, то в этом планируется трудоустроить 54 подростка. Ребята будут работать три летних месяца по 18 человек в смену. Принимают в них школьников от 14 до 18 лет. План по уборке территории в Пурпе уже разработали. Трудовые десанты начнут работать, начиная с 1 июня по 31 августа. Ребята займутся уборкой центральных улиц и прилегающих территорий Пурпе и Пурпе-1.

Летние трудовые десанты существуют уже 9 год. Ежегодно ребята от 14 до 16 лет трудятся по два часа, а подростки от 16 до 18 - по три часа в день. Заработанная плата у всех будет не ниже минимального размера оплаты труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Парламент ЯНАО в режиме ВКС рассмотрит исполнение бюджета
Салехардские многодетные семьи получат земельные участки в микрорайоне Радужный
На Ямале водителю лодки, из-за которого погиб пассажир, дали срок
«Фантом» пришел на помощь «Пираньям» Ямалспаса
В отелях Ноябрьска разместили вахтовиков для проверки на коронавирус
В Пурпе летом трудоустроят больше школьников, чем обычно
В Тарко-Сале судят женщину за убийство пенсионера
Ямальцам рассказали о детском летнем отдыхе в прямом эфире Instagram
За неделю мошенники украли у ямальцев 4 миллиона рублей
В Лабытнанги из-за памперсов случилась коммунальная авария
В салехардских магазинах в два раза завышали цены на продукты
Новоуренгойские спасатели продезинфицировали городские остановки
Прокуратура взяла на контроль выплаты ямальским медработникам
Ямальцы примут участие в конкурсах и акциях «Зелёная весна»
В центре Салехарда появится новый сквер
В Новом Уренгое горели два жилых дома
На Ямале для оленеводов разработали памятку по подготовке к убойной кампании
Начались выплаты нуждающимся ямальским тундровикам двойных «кочевых»
Пуровчанка пыталась вернуть налог на доходы и нарвалась на мошенников