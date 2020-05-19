2020-05-19T11:14:38+03:00
Происшествия

В Тарко-Сале судят женщину за убийство пенсионера

Ссора возникла во время застолья
Анна Полякова
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В Тарко-Сале судят женщину за убийство пенсионераВ Тарко-Сале судят женщину за убийство пенсионераФото: Ольга Крыльцова
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В Тарко-Сале завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы города. Ее обвиняют в убийстве пенсионера.

По данным следствия, женщина расправилась со своим 62-летним знакомым 19 марта 2020 года. Сначала они вместе выпивали. Однако во время застолья между ними возникла ссора, и женщина жестоко избила приятеля, нанося ему множественные удары руками, ногами в различные части тела. Мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, в ходе предварительного следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Теперь ее судьбу определит суд, куда уже направлено уголовное дело с утвержденным прокурором г.Тарко-Сале обвинительным заключением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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