В Тарко-Сале судят женщину за убийство пенсионера
В Тарко-Сале завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы города. Ее обвиняют в убийстве пенсионера.
По данным следствия, женщина расправилась со своим 62-летним знакомым 19 марта 2020 года. Сначала они вместе выпивали. Однако во время застолья между ними возникла ссора, и женщина жестоко избила приятеля, нанося ему множественные удары руками, ногами в различные части тела. Мужчина скончался на месте происшествия.
Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, в ходе предварительного следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Теперь ее судьбу определит суд, куда уже направлено уголовное дело с утвержденным прокурором г.Тарко-Сале обвинительным заключением.
ИСТОЧНИК KP.RU