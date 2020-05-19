Ямальцам рассказали о детском летнем отдыхе в прямом эфире Instagram

19 Май 2020 2020-05-19T10:47:30+03:00

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На Ямале - второй этап отмены поездок в детские лагеря России и зарубежья. Директор департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин ответил на вопросы родителей о предстоящем летнем сезоне 18 мая в прямом эфире инстаграм-аккаунта правительства ЯНАО.

- Отменены только первые и вторые смены во всех лагерях, а также все смены в Болгарии и тюменском лагере «Снежинка». Остальные лагеря и смены в Тюмени, Анапе и Республике Крым пока остаются в силе, - сказал Наиль Хайруллин

Он пояснил, что «Снежинка» пока задействована как буферная зона для проверки на коронавирус. Решение об отмене или проведении остальных смен будет принято ориентировочно через три недели.

Вопрос тестирования детей на коронавирус, если летние центры откроют, пока открыт. Как отметил директор департамента, установка должна быть централизованная, по линии Роспотребнадзора. Если такие рекомендации поступят, то тестирование будет проводиться.

Директор окружного ведомства отметил, что все дети, которые не смогли поехать в детские лагеря из-за отмены смен, будут охвачены альтернативными формами отдыха на территории региона. Это различные мастер-классы и занятия, игровые площадки, походы. Однако, такой формат будет возможен, если в регионе будут отменены ограничительные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU