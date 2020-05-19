19 Май 2020 2020-05-19T10:20:49+03:00

За неделю мошенники украли у ямальцев 4 миллиона рублей Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале заметили новую волну мошенничеств, направленных на пользователей приложений для мобильного банкинга

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За прошедшую неделю на Ямале зарегистрировано 23 хищения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Ущерб, который понесли жители региона, превысил 4 миллиона рублей.

При этом 2 миллиона лишился предприниматель из Нового Уренгоя. Коммерсант по объявлению в сети Интернет в апреле заключен договор поставки медицинских масок. Получив 2 миллиона, злоумышленники перестали выходить на связь и не исполнили обязательства.

По требованию прокурора города возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

В прокуратуре ЯНАО обратили внимание жителей Ямала на новую волну мошенничеств, направленных на пользователей приложений для мобильного банкинга. Аферисты используют программу для удаленного доступа, которую под разными предлогами вынуждают жертв установить на смартфоны и передать код доступа.

После этого мошенники удаленным способом без ведома владельца проводят операции по счету. В текущем году на территории округа зарегистрировано 27 таких преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU