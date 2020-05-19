2020-05-19T09:46:18+03:00
Происшествия

В Лабытнанги из-за памперсов случилась коммунальная авария

Горожан возмутила сама причина ЧП
Анна Полякова
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В Лабытнанги из-за памперсов случилась коммунальная авария Фото: vk.com Лабытнанги InfoВ Лабытнанги из-за памперсов случилась коммунальная авария Фото: vk.com Лабытнанги Info
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В Лабытнанги произошла коммунальная авария в одном из многоквартирных домов на улице Заполярная. О происшествии жильцы рассказали в социальной сети. Их возмутила сама причина ЧП. Как выяснилось, соседи используют канализацию в качестве мусоропровода.

«Заполярная 1 - за первым подъездом вот такая течь трубы, и это уже не первый раз», - написала Мария Л. В группе Лабытнанги Info» во «ВКонтакте».

На пост отреагировало управление ЖКХ администрации Лабытнанги, прокомментировав причину засора:

«При неоднократной прочистке системы водоотведения данного дома, ООО "Авто-Миг плюс" извлекал различные сторонние предметы (бутылки, тряпки, памперсы). Уважаемые собственники, не допускайте нарушений при эксплуатации системы канализации в своих жилых помещениях».

В доказательство коммунальщики опубликовали снимки результата работы с предметами, которые удалось извлечь из трубы.

Фото: vk.com Лабытнанги Info

Фото: vk.com Лабытнанги Info

Автор поста также добавила, что управляющая компания каждый раз, очищая трубу, достает оттуда тросом конфеты, тряпки, куски пластмассы. Жительница дома обратилась к соседям с просьбой объяснить детям, что в канализацию нельзя кидать то, что должно идти в мусорный пакет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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