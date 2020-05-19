Ямальцы примут участие в конкурсах и акциях «Зелёная весна»

19 Май 2020 2020-05-19T08:55:30+03:00

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Экомарафон «Зелёная весна» в этом году пройдет по-новому. Такое решение принято оргкомитетом VII Всероссийского экологического субботника. Концепция федерального экологического марафона в этом году изменена в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране.

Сообщается, что экологические и природоохранные акции «Зелёной весны» начнутся после отмены ограничительных мер на проведение массовых мероприятий и продлятся до 30 сентября 2020 года.

Однако уже сейчас ямальцы могут принять участие в различных конкурсах и акциях, проводимых в рамках «Зелёной весны – 2020», сообщает администрация ямальской столицы.

Так, II творческий конкурс «Я – участник «Зелёной весны» проводится до 30 сентября. С 16 марта до 30 сентября проводится эколого-патриотическая акция «Великая Победа и «Зелёная весна»: гордимся прошлым – ответственны перед будущим». В рамках акции собираются послания потомкам в капсулу времени с её последующим вскрытием 9 мая 2045 года – в день празднования 100-летия Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU