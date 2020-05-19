В Новом Уренгое горели два жилых дома

19 Май 2020 2020-05-19T08:25:00+03:00

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В Новом Уренгое накануне вечером, 18 мая, горели два жилых дома. Первый пожар возник на улице Ленинградская. Сообщение о ЧП поступило в 22:13. Очаг был обнаружен на балконе. В тушении пожара были задействованы 9 человек личного состава и 3 единицы спецтехники МЧС. В 22:17 пожар был ликвидирован. Огнем повреждена картонная коробка.

Второй вызов поступил в 23:36 вызов. Горел дом в микрорайоне Восточный. С огнем боролись 7 человек личного состава, в распоряжении которых было 3 спецавтомобиля МЧС. В 23:50 с пожаром справились. Огнем поврежден мусоросборный трубопровод на 2 этаже на площади 2 квадратный метра. Причина пожаров и ущерб устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU