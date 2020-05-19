19 Май 2020 2020-05-19T07:46:32+03:00

На Ямале для оленеводов разработали памятку по подготовке к убойной кампании Фото: yanao.ru

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Для ямальских оленеводов выпустили полезную памятку, где подробно объясняется, как получить максимальную выручку от убойной кампании. Ее разработали специалисты департамента АПК и разместили на официальном сайте.

Напомним, с этого года, по поручению губернатора Дмитрия Артюхова, на убойных комплексах округа значительно увеличивается закупочная цена на мясо оленя первой категории – до 450 рублей за килограмм. При этом не менее 80% сдаваемого мяса было именно первой категории

Так, памятка рассказывает, как заключить договор с заготовительной организацией, какие документы для этого необходимы, содержит полный перечень предприятий, осуществляющих заготовку оленины, их контакты и адреса, опубликованы контакты для обращения за ветеринарной помощью в муниципалитетах округа

Один из основных разделов памятки – ветеринарные требования, которые необходимо выполнить для сдачи оленей на убойный комплекс. Речь идет о вакцинации животных против сибирской язвы и бруцеллёза, а также бирковании. К рекомендованным – обработка против подкожного овода, вакцинация оленегонных собак против бешенства. Все эти мероприятия ветеринарные специалисты проводят бесплатно.

Отдельно в пособии говорится о ветеринарно-санитарной экспертизе, по результатам которой продукту присваивается та или иная категория.

- Мы заинтересованы в том, чтобы наши оленеводы получили во время предстоящей заготовительной кампании максимальную выручку, - прокомментировал начальник отдела развития сельского хозяйства департамента АПК ЯНАО Андрей Ревнивых.

ИСТОЧНИК KP.RU