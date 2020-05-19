2020-05-19T07:46:32+03:00
Общество

На Ямале для оленеводов разработали памятку по подготовке к убойной кампании

В регионе значительно увеличивается закупочная цена на мясо оленя первой категории
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале для оленеводов разработали памятку по подготовке к убойной кампании Фото: yanao.ruНа Ямале для оленеводов разработали памятку по подготовке к убойной кампании Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Для ямальских оленеводов выпустили полезную памятку, где подробно объясняется, как получить максимальную выручку от убойной кампании. Ее разработали специалисты департамента АПК и разместили на официальном сайте.

Напомним, с этого года, по поручению губернатора Дмитрия Артюхова, на убойных комплексах округа значительно увеличивается закупочная цена на мясо оленя первой категории – до 450 рублей за килограмм. При этом не менее 80% сдаваемого мяса было именно первой категории

Так, памятка рассказывает, как заключить договор с заготовительной организацией, какие документы для этого необходимы, содержит полный перечень предприятий, осуществляющих заготовку оленины, их контакты и адреса, опубликованы контакты для обращения за ветеринарной помощью в муниципалитетах округа

Один из основных разделов памятки – ветеринарные требования, которые необходимо выполнить для сдачи оленей на убойный комплекс. Речь идет о вакцинации животных против сибирской язвы и бруцеллёза, а также бирковании. К рекомендованным – обработка против подкожного овода, вакцинация оленегонных собак против бешенства. Все эти мероприятия ветеринарные специалисты проводят бесплатно.

Отдельно в пособии говорится о ветеринарно-санитарной экспертизе, по результатам которой продукту присваивается та или иная категория.

- Мы заинтересованы в том, чтобы наши оленеводы получили во время предстоящей заготовительной кампании максимальную выручку, - прокомментировал начальник отдела развития сельского хозяйства департамента АПК ЯНАО Андрей Ревнивых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале для оленеводов разработали памятку по подготовке к убойной кампании
Начались выплаты нуждающимся тундровикам двойных «кочевых»
Пуровчанка пыталась вернуть налог на доходы и нарвалась на мошенников
Погода на Ямале 19 мая: ожидаются дожди и грозы
В Салехарде возобновили службы в Обдорском остроге
В Надыме приступили к ямочному ремонту дорог
На Ямале ледоход вышел в Обскую губу
В Надыме отопительный сезон завершается на месяц раньше
На Ямале замечен рост случаев внебольничной пневмонии
Новый архитектор Салехарда планирует столицу Ямала превратить в 15-минутный город
Выезды ямальских детей в летние лагеря России и зарубежья отменены
В Салехарде прошел конкурс звонарей
Ямалец продиктовал незнакомцу по телефону данные банковской карты и лишился денег
В Салехарде начался приём заявок на медаль «Материнская слава Ямала»
Глава Пуровского района увеличил перечень продуктов в наборах для школьников
Салехардские аптеки проверили на наличие масок
На Ямале заместителя гендиректора обвиняют в крупном коммерческом подкупе
Ямальских медиков обеспечат бесплатными квартирами
В Салехарде в будущем учебном году детсады примут 804 воспитанника
В Пурпе будут готовить дизайнеров интерьера
В Ноябрьске задержали мужчину, застрелившего в гараже земляка
Глава Ханымея предупредил земляков о медведе, которого сам встретил на днях
Рейс теплохода Омск–Салехард отменен из-за коронавируса