Начались выплаты нуждающимся тундровикам двойных «кочевых»

19 Май 2020 2020-05-19T07:36:12+03:00

Деньги получат 2658 семей с детьми и 1863 пожилых кочевников

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На Ямале в дополнение к традиционным «кочевым» выплатам по 5 тысяч рублей перечислили и пожилым жителям, ведущим традиционный образ жизни. Деньги также получат семьи с детьми. На каждого ребенка семья получила по 5 тысяч рублей.

Напомним, такие меры поддержки приняты по решению губернатора округа Дмитрия Артюхова для кочующего населения в период распространения коронавирусной инфекции.

В ближайшие дни единовременные выплаты дойдут до всех получателей – это 2658 семей с детьми и 1863 пожилых тундровиков, сообщает оперштаб ЯНАО.

Первыми единовременную помощь получили жители Надымского района. Это 155 семей кочевников с детьми и 95 пожилых тундровиков.

ИСТОЧНИК KP.RU