2020-05-19T06:05:09+03:00
Происшествия

Пуровчанка пыталась вернуть налог на доходы и нарвалась на мошенников

Женщина рассчитывала получить 100 тысяч рублей
Анна Полякова
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Пуровчанка пыталась вернуть налог на доходы и нарвалась на мошенниковПуровчанка пыталась вернуть налог на доходы и нарвалась на мошенниковФото: Ольга Крыльцова
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Жительница Пуровского района рассчитывала получить 100 тысяч рублей, которые обещали неизвестные в одном популярном мессенджеров. Однако потеряла свои сбережения.

В полиции она рассказала, что 13 мая увидела сообщение о возврате всем желающим налога на доходы физических лиц в размере 100 тысяч рублей. Переходя по ссылкам, указанным в сообщении, женщина ввела свои персональные данные, а также номер банковской карты.

Далее заявительнице стали приходить сообщения о необходимости оплаты за оформление заявления в размере 2 650 рублей. После произведенного платежа женщина обнаружила, что сообщение о выплатах в мессенджере удалено. Только тогда она поняла, что столкнулась с мошенничеством и обратилась в полицию.

Уголовное дело возбуждено по статье лица, причастного к совершению данного противозаконного деяния, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендуют гражданам быть бдительными, внимательно перепроверять и уточнять полученную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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