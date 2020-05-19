2020-05-19T05:16:06+03:00
Общество

Погода на Ямале 19 мая: ожидаются дожди и грозы

Температура воздуха повысится до +24 радусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 19 мая: ожидаются дожди и грозыПогода на Ямале 19 мая: ожидаются дожди и грозыФото: Анна Полякова
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Во вторник, 19 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +8 градусов, пасмурно, вечером ожидается дождь, вечером – гроза, ветер северо-восточный 10 м/с.

В Ноябрьске + 24 градуса, малооблачно, дождь, гроза, ветер юго-восточный 5 м/с.

В Новом Уренгое +21 градус, малооблачно, дождь, вечером с грозой, ветер юго-восточный 6 м/с.

В Надыме +22 градуса, пасмурно, дождь, во второй половине дня ожидается гроза, ветер юго-восточный 5 м/с.

В Губкинском +24 градуса, малооблачно, сухая гроза, ветер юго-восточный 6 м/с.

В Тарко-Сале +24 градуса, малооблачно и дождливо, гроза, ветер юго-восточный 5 м/с.

В Муравленко +24 градуса, малооблачно, дождь с грозой начнется во второй половине дня. Ветер юго-восточный 6 м/с.

В Лабытнанги +7 градусов, пасмурно, дождь к вечеру усилится, начнется гроза, ветер северо-восточный 10 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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