2020-05-18T16:29:20+03:00
Общество

В Салехарде возобновили службы в Обдорском остроге

Все рекомендации Роспотребнадзора соблюдены
Анна Полякова
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В Салехарде возобновлены службы в Обдорском остроге Фото: Салехардская епархия РПЦВ Салехарде возобновлены службы в Обдорском остроге Фото: Салехардская епархия РПЦ
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В Салехарде 17 мая возобновлены службы в Обдорском остроге. В Салехардской епархии отметили, что все рекомендации Роспотребнадзора и Московской Патриархии для совершения богослужений соблюдены.

Настоятель храма в честь иконы Богородицы «Всех скорбящих радость» иерей Пётр Богдан совершил Божественную литургию, сообщает Салехардская епархия РПЦ.

В проповеди он напомнил прихожанам о благодатном воздействии Святого Духа на человека. После службы священник совершил крестный ход вокруг храма с пасхальными песнопениями и окроплением святой водой, это традиция в православных церквях до отдания праздника Пасхи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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