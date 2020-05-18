В Салехарде возобновили службы в Обдорском остроге

18 Май 2020 2020-05-18T16:29:20+03:00

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В Салехарде 17 мая возобновлены службы в Обдорском остроге. В Салехардской епархии отметили, что все рекомендации Роспотребнадзора и Московской Патриархии для совершения богослужений соблюдены.

Настоятель храма в честь иконы Богородицы «Всех скорбящих радость» иерей Пётр Богдан совершил Божественную литургию, сообщает Салехардская епархия РПЦ.

В проповеди он напомнил прихожанам о благодатном воздействии Святого Духа на человека. После службы священник совершил крестный ход вокруг храма с пасхальными песнопениями и окроплением святой водой, это традиция в православных церквях до отдания праздника Пасхи.

ИСТОЧНИК KP.RU