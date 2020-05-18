В Надыме приступили к ямочному ремонту дорог

18 Май 2020 2020-05-18T16:21:22+03:00

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В Надыме с наступлением теплой погоды начались работы по ямочному ремонту дорожно-уличной сети города. Это необходимо для предотвращения дальнейшего разрушения трасс и обеспечения безопасности дорожного движения.

Как отметили в администрации Надымского района, в первую очередь, будут отремонтированы проблемные участки, которые вызывают частные нарекания местных жителей. Помимо этого, подрядная организация, которая в прошлом году некачественно выполнила работы, проведет ямочный ремонт на отдельных участках в рамках гарантийных обязательств.

Всего же в этом году план по ямочному ремонту в Надыме составляет свыше 3000 кв. метров. Уже частично выполнен ремонт на улицах Топчева, Полярной, проспекте Ленинградском, на 13-м и 8-м проездах. Сегодня дорожники начали работу на Зверева.

ИСТОЧНИК KP.RU