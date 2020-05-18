2020-05-18T16:21:22+03:00
Общество

В Надыме приступили к ямочному ремонту дорог

В первую очередь, отремонтируют участки, на которые жалуются местные жители
Анна Полякова
Поделиться:
В Надыме приступили к ямочному ремонту дорог Фото: nadymregion.ruВ Надыме приступили к ямочному ремонту дорог Фото: nadymregion.ru
Изменить размер текста:

В Надыме с наступлением теплой погоды начались работы по ямочному ремонту дорожно-уличной сети города. Это необходимо для предотвращения дальнейшего разрушения трасс и обеспечения безопасности дорожного движения.

Как отметили в администрации Надымского района, в первую очередь, будут отремонтированы проблемные участки, которые вызывают частные нарекания местных жителей. Помимо этого, подрядная организация, которая в прошлом году некачественно выполнила работы, проведет ямочный ремонт на отдельных участках в рамках гарантийных обязательств.

Всего же в этом году план по ямочному ремонту в Надыме составляет свыше 3000 кв. метров. Уже частично выполнен ремонт на улицах Топчева, Полярной, проспекте Ленинградском, на 13-м и 8-м проездах. Сегодня дорожники начали работу на Зверева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде возобновили службы в Обдорском остроге
В Надыме приступили к ямочному ремонту дорог
На Ямале ледоход вышел в Обскую губу
В Надыме отопительный сезон завершается на месяц раньше
На Ямале замечен рост случаев внебольничной пневмонии
Новый архитектор Салехарда планирует столицу Ямала превратить в 15-минутный город
Выезды ямальских детей в летние лагеря России и зарубежья отменены
В Салехарде прошел конкурс звонарей
Ямалец продиктовал незнакомцу по телефону данные банковской карты и лишился денег
В Салехарде начался приём заявок на медаль «Материнская слава Ямала»
Глава Пуровского района увеличил перечень продуктов в наборах для школьников
Салехардские аптеки проверили на наличие масок
На Ямале заместителя гендиректора обвиняют в крупном коммерческом подкупе
Ямальских медиков обеспечат бесплатными квартирами
В Салехарде в будущем учебном году детсады примут 804 воспитанника
В Пурпе будут готовить дизайнеров интерьера
В Ноябрьске задержали мужчину, застрелившего в гараже земляка
Глава Ханымея предупредил земляков о медведе, которого сам встретил на днях
Рейс теплохода Омск–Салехард отменен из-за коронавируса