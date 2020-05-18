На Ямале ледоход вышел в Обскую губу

18 Май 2020 2020-05-18T16:12:15+03:00

Реки в этом году вскрывается ото льда раньше обычного

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Главное Управление МЧС России по ЯНАО рассказало о ледовой обстановке на территории автономного округа 18 мая. Как ранее сообщалось, реки в этом году вскрывается ото льда раньше обычного. Так, например, Обь в районе Салехарда освободилась ото льда. Знаковое событие, которое давно ждали многие ямальцы, произошло утром 12 мая. И сейчас ледоход вышел в Обскую губу.

По данным ведомства, по реке Надым ледоход вышел в Обскую губу. На реке Таз голова ледохода находится ниже поселка Тазовский Тазовского района. При этом отмечается, что динамика за сутки 15 км. По реке Пур ледоход вышел в Тазовскую губу, за сутки проходя 18 км.

ИСТОЧНИК KP.RU