В Надыме отопительный сезон завершается на месяц раньше

18 Май 2020 2020-05-18T15:59:41+03:00

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В Надыме в этом году отопительный сезон завершается на месяц раньше обычного. Напомним, что в 2019 году, например, отопление в городе отключили 17 июня.

В 2020 году срок окончания отопительного периода установлен – 19 мая. Он назначен для организаций, эксплуатирующих отопительные котельные, жилфонд и объекты социальной сферы (учреждения образования, учреждения здравоохранения, учреждения культуры и социального назначения).

Как пояснили в администрации Надымского район, в целях создания комфортных условий для населения города и своевременного начала работ по подготовке объектов жизнеобеспечения к очередному отопительному периоду постановлением администрации Надымского района установлен срок окончания отопительного сезона.

К слову, сегодня, 18 мая, в городе +16 облачно и без осадков, а в середине недели потеплеет о +26, однако ожидается дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU