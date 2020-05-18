На Ямале замечен рост случаев внебольничной пневмонии
На Ямале зарегистрировали резко возросшее число случаев внебольничной пневмонии. Об этом сообщила руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.
В своем видеообращении она отметила, что количество заболевших значительно возросло за прошедшую неделю. Эту тенденцию у регионе фиксируют уже вторую неделю, связана она в том числе с циркуляцией коронавируса в населенных пунктах Ямала, на месторождениях и на производственных объектах.
По данным оперативного штаба ЯНАО, за минувшую неделю в регионе зарегистрировано 188 случаев внебольничной пневмонии, 184 из заболевших были госпитализированы. У 108 диагноз сопровождается коронавирусом.
- В половине случаев пневмонии сопровождаются коронавирусом. Тактика действий врачей в период пандемии полностью совпадает с действиями при коронавирусе. Всех обязательно тестируют, внимательно следят за уровнем кислорода, госпитализируют больных на специальные койки в больницах округа, — рассказала Татьяна Бучкова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Число заболевших коронавирусом на Ямале 18 мая 2020 года достигло 1748 человек
За весь период пандемии в ЯНАО подтверждено 1748 случаев COVID-19, сообщили 18 мая в оперативном штабе ЯНАО. Выздоровели от коронавируса 246 человек. Центр гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтвердил за минувшие сутки 59 новых случаев заболевания инфекцией... (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»