2020-05-18T15:31:54+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале замечен рост случаев внебольничной пневмонии

Эту тенденцию в регионе фиксируют уже вторую неделю
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале замечен рост случаев внебольничной пневмонии Фото: pixabay.comНа Ямале замечен рост случаев внебольничной пневмонии Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На Ямале зарегистрировали резко возросшее число случаев внебольничной пневмонии. Об этом сообщила руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

В своем видеообращении она отметила, что количество заболевших значительно возросло за прошедшую неделю. Эту тенденцию у регионе фиксируют уже вторую неделю, связана она в том числе с циркуляцией коронавируса в населенных пунктах Ямала, на месторождениях и на производственных объектах.

По данным оперативного штаба ЯНАО, за минувшую неделю в регионе зарегистрировано 188 случаев внебольничной пневмонии, 184 из заболевших были госпитализированы. У 108 диагноз сопровождается коронавирусом.

- В половине случаев пневмонии сопровождаются коронавирусом. Тактика действий врачей в период пандемии полностью совпадает с действиями при коронавирусе. Всех обязательно тестируют, внимательно следят за уровнем кислорода, госпитализируют больных на специальные койки в больницах округа, — рассказала Татьяна Бучкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Число заболевших коронавирусом на Ямале 18 мая 2020 года достигло 1748 человек

За весь период пандемии в ЯНАО подтверждено 1748 случаев COVID-19, сообщили 18 мая в оперативном штабе ЯНАО. Выздоровели от коронавируса 246 человек. Центр гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтвердил за минувшие сутки 59 новых случаев заболевания инфекцией... (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале ледоход вышел в Обскую губу
В Надыме отопительный сезон завершается на месяц раньше
На Ямале замечен рост случаев внебольничной пневмонии
Новый архитектор Салехарда планирует столицу Ямала превратить в 15-минутный город
Выезды ямальских детей в летние лагеря России и зарубежья отменены
В Салехарде прошел конкурс звонарей
Ямалец продиктовал незнакомцу по телефону данные банковской карты и лишился денег
В Салехарде начался приём заявок на медаль «Материнская слава Ямала»
Глава Пуровского района увеличил перечень продуктов в наборах для школьников
Салехардские аптеки проверили на наличие масок
На Ямале заместителя гендиректора обвиняют в крупном коммерческом подкупе
Ямальских медиков обеспечат бесплатными квартирами
В Салехарде в будущем учебном году детсады примут 804 воспитанника
В Пурпе будут готовить дизайнеров интерьера
В Ноябрьске задержали мужчину, застрелившего в гараже земляка
Глава Ханымея предупредил земляков о медведе, которого сам встретил на днях
Рейс теплохода Омск–Салехард отменен из-за коронавируса