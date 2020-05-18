На Ямале замечен рост случаев внебольничной пневмонии

18 Май 2020 2020-05-18T15:31:54+03:00

Эту тенденцию в регионе фиксируют уже вторую неделю

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На Ямале зарегистрировали резко возросшее число случаев внебольничной пневмонии. Об этом сообщила руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

В своем видеообращении она отметила, что количество заболевших значительно возросло за прошедшую неделю. Эту тенденцию у регионе фиксируют уже вторую неделю, связана она в том числе с циркуляцией коронавируса в населенных пунктах Ямала, на месторождениях и на производственных объектах.

По данным оперативного штаба ЯНАО, за минувшую неделю в регионе зарегистрировано 188 случаев внебольничной пневмонии, 184 из заболевших были госпитализированы. У 108 диагноз сопровождается коронавирусом.

- В половине случаев пневмонии сопровождаются коронавирусом. Тактика действий врачей в период пандемии полностью совпадает с действиями при коронавирусе. Всех обязательно тестируют, внимательно следят за уровнем кислорода, госпитализируют больных на специальные койки в больницах округа, — рассказала Татьяна Бучкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU