2020-05-18T15:12:58+03:00
Общество

Выезды ямальских детей в летние лагеря России и зарубежья отменены

Рассматриваются другие варианты детского отдыха
Анна Полякова
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Выезды ямальских детей в летние лагеря России и зарубежья отменены Фото: yanao.ruВыезды ямальских детей в летние лагеря России и зарубежья отменены Фото: yanao.ru
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Выезды детских групп на вторые и последующие смены в летние лагеря, расположенные на территории России и в Болгарии, отменены. Такое решение принял департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО в связи с продлением в регионе режима повышенной готовности из-за эпидемиологической ситуации.

Заявки, которые подавали ямальцы на эти смены через портал www.molcentr.ru, будут отклонены с соответствующей формулировкой. В конце апреля были отменены выезды ямальских детей на первые смены в лагеря России и зарубежья. Всего на сегодняшний день отменены выезды 4 529 человек.

Как рассказал директор департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин, чтобы не лишать детей отдыха рассматриваются два варианта. Первый связан с увеличением и переносом части объёмов на август-сентябрь. Второй – прорабатывается возможность увеличения количества мест в пришкольных лагерях, а также организации таких форм отдыха как походы, экскурсии, спортивные состязания, досуговые площадки.

По предварительным данным органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, в период с 29 июня по 14 августа в летних пришкольных лагерях смогут отдохнуть 6 131 ребёнок.

Для удобства юных ямальцев и их родителей максимально упрощают систему подачи заявок и сокращаем количество необходимых документов. Сейчас в регионе разрабатывают единую окружную платформу, где будут размещены все краткосрочные активности на летний период. Принять участие в организации альтернативных форм отдыха приглашают и бизнес-сообщество Ямала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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