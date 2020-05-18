В Салехарде прошел конкурс звонарей

18 Май 2020 2020-05-18T13:50:44+03:00

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В Салехарде ребята православного молодежного движения «Благо» приняли участие в конкурсе звонарей. Они несколько месяцев изучали азы непростого искусства. Основы и тонкости постигали на передвижной звоннице под руководством опытного мастера Владимира.

К финалу, который состоялся 17 мая, из 18 человек добрались только семеро. В составе жюри - архиепископ Николай и настоятель храма св.ап.Петра и Павла протоиерей Алексий. Эксперты оценивали мелодический и ритмический рисунок звона, а также то, насколько каждый справился с волнением.

Как рассказали в Салехардской епархии РПЦ, многим участникам конкурса помогла учёба в детской школе искусств. Так, например, самый младший конкурсант, школьник Матвей Мартынов уже 7 лет занимается по классу баяна. Он признался, что знания помогли ему быстрее овладеть новым необычным инструментом и манерой исполнения. Колокольный звон, по его словам, впечатлил и понравился еще больше привычного баяна.

Владыка Николай отметил, молодым звонарям необходимо дальше продолжать с усердием и терпением развивать свои навыки в этом удивительном древнем искусстве. За первое, второе и третье место победителям вручены памятные подарки и денежные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU