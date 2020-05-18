2020-05-18T13:00:35+03:00
Происшествия

Ямалец продиктовал незнакомцу по телефону данные банковской карты и лишился денег

Мужчина верил, что разговаривает с сотрудником банка
Анна Полякова
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Ямалец продиктовал незнакомцу по телефону данные банковской карты и лишился денегЯмалец продиктовал незнакомцу по телефону данные банковской карты и лишился денегФото: Ольга Крыльцова
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Житель Лабытнанги лишился денег после разговора по телефону с незнакомцем. 44-летний ямалец поверил, что беседует с сотрудником службы безопасности банка.

Звонивший 7 мая напугал северянина сообщением о сомнительной операции по списанию денежных средств. Под предлогом предотвращения «действий мошенников» аферист выяснил учетные данные банковской карты доверчивого горожанина, в том числе код подтверждения операции. После этого злоумышленник похитил с банковского счета более 64 тыс. рублей.

Только тогда ямалец понял, что его обманул именно «сотрудник банка» и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Аферисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские рекомендуют при сомнительных звонках прервать разговор и перезвонить по номеру телефона, указанному на оборотной стороне банковской карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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