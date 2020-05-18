В Салехарде начался приём заявок на медаль «Материнская слава Ямала»
В столице ЯНАО начался приём заявок на медаль «Материнская слава Ямала». Ее вручают многодетным матерям, прожившим в регионе не менее 15 лет и достойно воспитавшим четырёх и более детей своих или приёмных. В течение 10 лет с момента учреждения награды её удостоились 220 ямальских женщин.
В Салехарде проживают 1215 многодетных семей. Из них имеют четверых детей 156 семей. Семей с пятью детьми на порядок меньше — 49, с шестью — 13, с семью и более – 9. В общей сложности в многодетных семьях Салехарда воспитывается 4021 ребёнок.
Как сообщили в администрации окружного центра, приём заявок осуществляется до 22 мая. Кандидатуры на соискание медали принимаются от организаций нашего города, общественных объединений и депутатов Законодательного собрания автономного округа.
ИСТОЧНИК KP.RU