В Салехарде начался приём заявок на медаль «Материнская слава Ямала»

18 Май 2020 2020-05-18T12:19:05+03:00

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В столице ЯНАО начался приём заявок на медаль «Материнская слава Ямала». Ее вручают многодетным матерям, прожившим в регионе не менее 15 лет и достойно воспитавшим четырёх и более детей своих или приёмных. В течение 10 лет с момента учреждения награды её удостоились 220 ямальских женщин.

В Салехарде проживают 1215 многодетных семей. Из них имеют четверых детей 156 семей. Семей с пятью детьми на порядок меньше — 49, с шестью — 13, с семью и более – 9. В общей сложности в многодетных семьях Салехарда воспитывается 4021 ребёнок.

Как сообщили в администрации окружного центра, приём заявок осуществляется до 22 мая. Кандидатуры на соискание медали принимаются от организаций нашего города, общественных объединений и депутатов Законодательного собрания автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU