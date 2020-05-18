2020-05-18T10:33:02+03:00
Общество

Салехардские аптеки проверили на наличие масок

Дефицита со средством защиты в городе нет
Анна Полякова
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Салехардские аптеки проверили на наличие масок Фото: salekhard.orgСалехардские аптеки проверили на наличие масок Фото: salekhard.org
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В Салехарде представители «Народного контроля» проверили наличие защитных масок в торговых точках. Общественники посетили 6 аптек и 4 крупные торговые сети окружной столицы.

Выяснилось, что маски есть в наличии, они продаются по 35-40 рублей за штуку. Также в сети магазинов «Звениговский» народных контролёров заверили, что одноразовые маски к ним уже поступили и в самое ближайшее время они появятся в продаже по цене 25 рублей за штуку. Что касается, многоразовых защитных масок, то они в свободной продаже по 100 рублей. В этом убедили «народные контролеры» сами.

- Жители города в общественных местах ради собственной безопасности должны носить защитные маски. Возможность их приобрести должна быть обеспечена. Сегодня мы проверили наличие масок у предпринимателей. Ассортимент есть. Надеюсь, запасы масок будут своевременно восполняться, чтобы не возникала больше ситуация дефицитного спроса, - отметил координатор проекта «Народный контроль» по городу Салехарду Роман Арефьев.

Отдельным категориям населения маски доставляются домой, при условии оформления заявки на сайте. Ранее сообщалось, что волонтеры бесплатно раздают маски на остановках общественного транспорта, возле крупных продовольственных магазинов и на центральных улицах. В округе будет бесплатно роздано более 40 000 штук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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