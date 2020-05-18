На Ямале заместителя гендиректора обвиняют в крупном коммерческом подкупе

18 Май 2020 2020-05-18T09:52:55+03:00

Он получил почти 3 миллиона рублей, чтобы обеспечить заключение договора

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На Ямале предъявлено обвинение заместителю генерального директора нефтегазовой компании в коммерческом подкупе, совершенном в особо крупном размере.

По данным следствия, в июне 2019 года заместитель руководителя по капитальному строительству получил 2 750 тысяч рублей. За эту сумму он должен был обеспечить заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ между двумя определенными коммерческими организациями и подписать акты выполненных работ по данному договору с обеспечением их оплаты вне установленного условиям договора срока, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Прокуратура ЯНАО проверила законность возбуждения уголовного дела и применения к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В данный момент устанавливается имущество обвиняемого, на которое будет наложен арест для обеспечения исполнения решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU