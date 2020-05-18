На Ямале заместителя гендиректора обвиняют в крупном коммерческом подкупе
На Ямале предъявлено обвинение заместителю генерального директора нефтегазовой компании в коммерческом подкупе, совершенном в особо крупном размере.
По данным следствия, в июне 2019 года заместитель руководителя по капитальному строительству получил 2 750 тысяч рублей. За эту сумму он должен был обеспечить заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ между двумя определенными коммерческими организациями и подписать акты выполненных работ по данному договору с обеспечением их оплаты вне установленного условиям договора срока, сообщает СУ СКР по ЯНАО.
Прокуратура ЯНАО проверила законность возбуждения уголовного дела и применения к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В данный момент устанавливается имущество обвиняемого, на которое будет наложен арест для обеспечения исполнения решения суда.
ИСТОЧНИК KP.RU