Ямальских медиков обеспечат бесплатными квартирами

18 Май 2020 2020-05-18T09:41:42+03:00

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Ямальских медиков обеспечат служебным жильем, которое со временем станет собственным. Для этого им нужно будет отработать в регионе 10 лет.

Первые ключи уже вручили медикам в Новом Уренгое. В новостройки переедет 35 семей участковых педиатров, терапевтов, врачей узких специальностей, медицинских сестёр поликлиник, детских садов и школ. В квартирах чистовая отделка, электроплиты, сантехника. Одними из первых новосёлов стала семья Сорокиных. Глава семейства Виктор - врач-терапевт, руководит отделением медицинской профилактики. Сейчас он оказывает неотложную медицинскую помощь, работает с пациентами которые поступили с подозрением на COVID-19. Его супруга Алина - медсестра в неврологическом отделении. До этого они пять лет снимали квартиру. Служебное жильё большое для них подспорье, в семье совсем скоро появится второй ребёнок.

С новосельем семью медиков поздравил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, что таким служебным жильём в регионе обеспечат более трёхсот семей медработников за ближайшие три года.

Напомним, президент РФ поручил обеспечить медиков первичного звена и скорой помощи служебными квартирами, которые они смогут оформить в собственность после 10 лет работы в медучреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU