18 Май 2020 2020-05-18T09:18:48+03:00

В Салехарде в будущем учебном году детсады примут 804 воспитанника Фото: salekhard.org

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В детских садах Салехарда в будущем учебном году укомплектуют 31 группу. Дошкольные образовательные учреждения примут 804 воспитанника.

Из них 18 групп на 414 мест предназначены для детей раннего возраста (от 1 до 3 лет) и 13 групп на 390 мест – для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). Направления в детские сады заведующие начнут выдавать после завершения режима повышенной готовности, когда все группы начнут работать в полном объеме.

Городской департамент образования начал комплектование групп в детские сады на 2020-2021 учебный год. Подать заявление можно в автоматизированной информационной системе «Е-услуги. Образование». Разбивку групп по детским садам можно СКАЧАТЬ здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU