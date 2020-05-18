В Пурпе будут готовить дизайнеров интерьера

18 Май 2020 2020-05-18T09:05:21+03:00

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Пурпейский дом детского творчества вошел в число победителей окружного конкурса инновационных проектов на получение образовательных грантов. Учреждение получило 500 тысяч рублей на реализацию проекта «Создание 3D-моделей интерьера».

Автор проекта, педагог информационных технологий Татьяна Леонтьева будет делиться знаниями со своими воспитанниками из объединения «Компьютрон». Так дом детского творчества Пурпе получил возможность создать условия для профориентации школьников. Если они пойдут учиться в профильный вуз, то у них уже будет готовое портфолио с работами.

- Мы надеемся, что уже к сентябрю получим оборудование – десять новых учебных мест. Новых компьютеров, на которых мы установим нашу программу «Архикад» и другие, которые позволят нашей первой группе, нашим первым десяти ученикам, занимающимся в объединении, начинать осваивать 3D-моделирование, - рассказала замдиректора ДДТ Ирина Москаль.

Программу «Архикад» используют дизайнеры и архитекторы для создания 3D-моделей интерьера, планов и чертежей объектов разной сложности. С её помощью пурпейские школьники смогут попробовать себя в роли дизайнера интерьера, научатся моделировать объекты и составлять целые композиции.

ИСТОЧНИК KP.RU