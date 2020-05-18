В Ноябрьске задержали мужчину, застрелившего в гараже земляка

18 Май 2020 2020-05-18T08:49:15+03:00

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В Ноябрьске 39-летнего местного жителя обвиняют в убийстве, совершенном 16 мая. Тело погибшего с огнестрельным ранением было обнаружено в одном из гаражей.

По данным следствия, ночью две знакомых мужчин распивали спиртное в гараже-мастерской. Под утро они поссорились. Во время конфликта 39-летний мужчина выстрелил в грудь 40-летнему хозяину гаража. Потерпевший скончался на месте происшествия от огнестрельного ранения, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения к обвиняемому. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU