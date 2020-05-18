18 Май 2020 2020-05-18T08:18:38+03:00

Глава Ханымея предупредил земляков о медведе, которого сам встретил на днях Фото: instagram.com/azatmektep

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Глава Ханымея Пуровского района Азат Мектепкалиев рассказал землякам о встрече с медведем, который бродил возле поселка в воскресенье, 17 мая. Об этом он рассказал в своем Instagram, разместив видео неожиданной встрече.

Как и рекомендуют в таких случаях, близко к дикому зверю глава поселка не подходил, сняв видео с косолапым на приличном расстоянии. Медведь, возможно, не заметил людей, поскольку неспешно гулял по болоту меж кустов. В комментарии к посту Азат Мектепкалиев предупредил об опасности и призвал жителей Ханымея к осмотрительности.

«Сезон охоты, походы в лес впереди, поэтому прошу ханымейцев быть осторожнее. Сам лично видел медведя пару часов назад вблизи Ханымея», — написал глава поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU