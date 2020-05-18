Рейс теплохода Омск–Салехард отменен из-за коронавируса
Теплоходы по маршруту Омск — Тобольск — Салехард и обратно не буду курсировать весь этот год. Маршрут на официальном сайте «Северречфлота» помечен в списке неактуальных.
Рейс из Омска в Салехард и обратно отменён на весь период навигации 2020 года из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте перевозчика.
Напомним, традиционно теплоход этим сообщением в первый рейс отправлялся в конце мая. Путешествие из одной конечной точки в другую длилась шесть суток. Протяженность маршрута по Иртышу и Оби составляет 2 783 километра – это самая длинная пассажирская линия «Северречфлота».
ИСТОЧНИК KP.RU