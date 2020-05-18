2020-05-18T08:16:14+03:00
Общество

Рейс теплохода Омск–Салехард отменен из-за коронавируса

Маршрут убрали из расписания на весь период навигации 2020 года
Анна Полякова
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Теплоходы по маршруту ОмскТобольскСалехард и обратно не буду курсировать весь этот год. Маршрут на официальном сайте «Северречфлота» помечен в списке неактуальных.

Рейс из Омска в Салехард и обратно отменён на весь период навигации 2020 года из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте перевозчика.

Напомним, традиционно теплоход этим сообщением в первый рейс отправлялся в конце мая. Путешествие из одной конечной точки в другую длилась шесть суток. Протяженность маршрута по Иртышу и Оби составляет 2 783 километра – это самая длинная пассажирская линия «Северречфлота».

ИСТОЧНИК KP.RU

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