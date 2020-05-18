В Салехарде иномарка врезалась в фонарный столб

18 Май 2020 2020-05-18T06:17:05+03:00

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На дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа за минувшие выходные дни зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых два человека госпитализированы с травмами.

Так в Салехарде 16 мая около 02:07 минут иномарка врезалась в фонарный столб. Авария произошла в районе перекрестка улиц Объездная–проспект Молодежи.

Как рассказали в Госавтинспекции ЯНАО, водитель автомобиля «Mitsubishi» не справился с управлением и допустил наезд на опору дорожного освещения. В результате ДТП водитель и пассажир с различными травмами госпитализированы.

По данным регионального ведомства, всего с начала 2020 года на ямальских дорогах в 1985 зарегистрированных ДТП погибли 17 человек и 182 травмированы, в их числе 15 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU