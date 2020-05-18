18 Май 2020 2020-05-18T05:16:04+03:00

Погода на Ямале 18 мая: почти повсеместно пройдут дожди Фото: Анна Полякова

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В понедельник, 18 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +14 градусов, переменная облачность, вечером ожидается кратковременный дождь, ветер юго-восточный 4 м/с.

В Ноябрьске + 14 градусов, пасмурно, дождь, ветер юго-восточный 2 м/с.

В Новом Уренгое +15 градусов, пасмурно, дождь, ветер северный 1 м/с.

В Надыме +15 градусов, пасмурно, день пройдет без осадков, ветер северо-восточный 2 м/с.

В Губкинском +15 градусов, пасмурно, дождь, ветер юго-восточный 3 м/с.

В Тарко-Сале +16 градусов, пасмурно и дождливо, ветер юго-восточный 3 м/с.

В Муравленко +14 градусов, пасмурно, дождь. Ветер восточный 2 м/с.

В Лабытнанги +11 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер восточный 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU