Коммунисты ЯНАО поддержат объединение «тюменской матрешки» в единый субъект

17 Май 2020 2020-05-17T12:15:02+03:00

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После заявления депутата Госдумы Павла Дорохина, что слияние ХМАО, ЯНАО и Тюменской области в один субъект возможно, объединение «тюменской матрешки» вновь получило импульс. Как сообщает издание «Muksun.fm», коммунисты, в отличие от других партий, продолжили дискуссию.

Отмечается, что ранее за объединение округов неоднократно выступал депутат гордумы Ноябрьска от КПРФ Александр Бондарчук. В марте 2020 года коммунист заявил, что слияние необходимо, однако с условием, что сохранятся северные надбавки.

- Когда произойдет слияние нужно, чтобы нам оставили северные коэффициенты. Нужно понимать, только такой вариант жизнеспособен, сегодня должна проводиться оптимизация не рабочих мест, а затрат, - заявил Александр Бондарчук.

Добавим, что полпред президента в УрФО Павел Цуканов сообщил, что об объединении нет и речи.

К настоящему моменту, в предположении положительном влиянии в случае объединения сомневаются не только политики, но и ямальцы. Обсуждения в соцсетях сводятся к выводу: «нам и так хорошо».

ИСТОЧНИК KP.RU