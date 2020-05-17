Подтоплением домов в Шурышкарском районе ЯНАО заинтересовалась прокуратура
Правоохранители Шурышкарского района ЯНАО узнали о нарушениях прав жителей отдаленного населенного пункта в период паводка.
- В результате подъема воды в селе Овгорт оказалось подтоплено 13 территорий частных домовладений в прибрежной зоне реки, - пояснили в пресс-службе прокуратуры региона.
В село Овгорт Шурышкарского района выехал прокурор района, а также сотрудники МЧС.
- Будет дана оценка своевременности и полноте действий органов и организаций в части обеспечения населения ресурсами и продуктами питания, средствами первой необходимости, готовности к размещению жителей временного пункта, - сообщили проверяющие.
ИСТОЧНИК KP.RU