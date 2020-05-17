2020-05-17T10:27:29+03:00
Общество

Подтоплением домов в Шурышкарском районе ЯНАО заинтересовалась прокуратура

Проводится проверка
Руслан Савинов
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Подтоплением домов в Шурышкарском районе ЯНАО заинтересовалась прокуратураПодтоплением домов в Шурышкарском районе ЯНАО заинтересовалась прокуратураФото: pixabay.com
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Правоохранители Шурышкарского района ЯНАО узнали о нарушениях прав жителей отдаленного населенного пункта в период паводка.

- В результате подъема воды в селе Овгорт оказалось подтоплено 13 территорий частных домовладений в прибрежной зоне реки, - пояснили в пресс-службе прокуратуры региона.

В село Овгорт Шурышкарского района выехал прокурор района, а также сотрудники МЧС.

- Будет дана оценка своевременности и полноте действий органов и организаций в части обеспечения населения ресурсами и продуктами питания, средствами первой необходимости, готовности к размещению жителей временного пункта, - сообщили проверяющие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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