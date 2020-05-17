2020-05-17T10:24:42+03:00
Происшествия

В Лабытнанги назвали возможную причину пожара в жилом доме

К счастью, обошлось без человеческих жертв
Руслан Савинов
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В Лабытнанги назвали возможную причину пожара в жилом домеВ Лабытнанги назвали возможную причину пожара в жилом домеФото: pixabay.com
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В Лабытнанги в деревянном доме 15 мая около трех 3:00 произошло возгорание в жилом доме на пер. Таежный. По прибытию первого подразделения наблюдался дым из чердака четвертого подъезда. Из-за сильного задымления некоторые жильцы дома не могли покинуть помещение и спасатели при помощи автолестницы со второго этажа эвакуировали пять человек, из них двое дети.

- Понадобилось около 40 минут, чтобы полностью потушить пожар. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет. Огнем закопчен подъезд по всей площади, - пояснили в пресс-службе МЧС ЯНАО.

Позднее выяснилось, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем, из-за окурка, брошенного в подъезде под лестницей.

Добавим, что в 2020 году на Ямале случилось 88 пожаров по причине неосторожного обращения с огнем, всего же по разным причинам - 330.

ИСТОЧНИК KP.RU

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