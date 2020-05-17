2020-05-17T06:36:19+03:00
Общество

Погода на Ямале 17 мая: облачный день

Температура воздуха +5 ... +10 градусов
Руслан Савинов
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Погода на Ямале 17 мая: облачный день. Фото: Савинов Руслан.Погода на Ямале 17 мая: облачный день. Фото: Савинов Руслан.
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В воскресенье, 17 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +5 градусов, пасмурно, дождь со снегом, ветер переменный 4 м/с.

В Ноябрьске + 17 градусов, ясно, без осадков, ветер южный 5 м/с.

В Новом Уренгое +13 градусов, малооблачно, ветер юго-западный 5 м/с.

В Надыме +13 градусов, пасмурно, ветер юго-западный 4 м/с.

В Губкинском +17 градусов, облачно, ветер южный 5 м/с.

В Тарко-Сале +16 градусов, ясно, юго-западный 4 м/с.

В Муравленко +15 градусов, пасмурно, дождь. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Лабытнанги +5 градусов, облачно, ветер западный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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