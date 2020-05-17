Погода на Ямале 17 мая: облачный день
Температура воздуха +5 ... +10 градусов
Погода на Ямале 17 мая: облачный день. Фото: Савинов Руслан.
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В воскресенье, 17 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +5 градусов, пасмурно, дождь со снегом, ветер переменный 4 м/с.
В Ноябрьске + 17 градусов, ясно, без осадков, ветер южный 5 м/с.
В Новом Уренгое +13 градусов, малооблачно, ветер юго-западный 5 м/с.
В Надыме +13 градусов, пасмурно, ветер юго-западный 4 м/с.
В Губкинском +17 градусов, облачно, ветер южный 5 м/с.
В Тарко-Сале +16 градусов, ясно, юго-западный 4 м/с.
В Муравленко +15 градусов, пасмурно, дождь. Ветер юго-западный 6 м/с.
В Лабытнанги +5 градусов, облачно, ветер западный 4 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU