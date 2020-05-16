2020-05-16T12:53:28+03:00
Происшествия

Надымчанка, покупая железнодорожный билет, нарвалась на мошенников

С банковской карты "ушла" сумма, превышающая стоимость проездного документа
Анна Полякова
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Надымчанка, покупая железнодорожный билет, нарвалась на мошенникаНадымчанка, покупая железнодорожный билет, нарвалась на мошенникаФото: Ольга Крыльцова
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В Надыме возбудили уголовное дело об интернет-мошенничестве, жертвой которого стала 51–летняя горожанка. В полиции она сообщила, что при покупке железнодорожного билета в сети Интернет со счета банковской карты произошло списание средств, превышающих его стоимость.

Выяснилось, что 14 мая женщина решила оформить покупку билета стоимостью 2 800 рублей на сайте. Для этого она ввела реквизиты личной банковской карты и CVC код. Во время проведения платежа произошел сбой, в результате чего со счета карты заявительницы произошло списание 5 800 рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские призывают граждан пользоваться услугами только проверенных интернет-сайтов, не спешить переводить личные денежные средства на покупку проездных билетов, не убедившись в подлинности сайта продаж товаров и услуг в сети Интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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