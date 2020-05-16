2020-05-16T11:11:38+03:00
Общество

На переправе через Обь у автомобилистов выясняют цель поездки

Пассажиров без уважительной причины не пускают на паром
Анна Полякова
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На паромной переправе через Обь у пассажиров выясняют цель поездки Фото: администрация ЛабытнангиНа паромной переправе через Обь у пассажиров выясняют цель поездки Фото: администрация Лабытнанги
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На паромной переправе через Обь между Лабытнанги и Салехардом каждую машину останавливают, для проверки цели поездки. Все, кто пытается проехать без уважительной причины, разворачиваются обратно. Два КПП действуют для предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции среди жителей.

Глава Лабытнанги Марина Трескова обратилась к жителям соседних городов с просьбой воздержаться от поездок в гости, по магазинам. Она напомнила, что за нарушение ограничений установлена административная ответственность.

- Въезд-выезд с территории Лабытнанги возможен при наличии подтверждающих цели проезда документов - билет на поезд или самолет, направление в медучреждения, чек на получение товара, справка, пропуск, разрешение с места работы. При этом работодателям рекомендовано установить предельно возможную численность сотрудников, находящихся на рабочих местах, - пояснила градоначальница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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